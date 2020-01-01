جو بايدن في خطاب النصر: حققنا نصرا ساحقا وسأعيد للولايات المتحدة هيبتها

واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في خطاب النصر الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية بالقول: "شعب هذه البلاد قال كلمته".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه حقق نصرا ساحقا، وسيعمل من أجل أن يعيد للولايات المتحدة الأميركية هيبتها.



وقال: "لقد حققنا نصرا ساحقا وأن الرقم 74 مليون، هو رقم غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في السابق".

وأضاف: "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم".

وتابع: "أتفهم خيبة أمل من صوت لترامب، ولكنني أقول لهم ليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء.. أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".

وخاطب بايدن أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب، قائلا: "دعونا نمنح بعضنا البعض فرصة.. منافسونا ليسوا أعدائنا وهم أيضا أمريكيون.. دعونا نعمل سوية لما فيه مصلحة بلادنا".



وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمام أنصاره في ويلمينغتون ديلوير بأن يكون أميركيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.

وحول أزمة كورونا أكد بايدن أنه سيباشر منذ الاثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد 19 مضيفا: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة والقضاء على العنصرية."

هاريس: فجر أميركي جديد

من جانبها، قالت نائب الرئيس الأميركي المنتخب كامليلا هاريس في خطاب النصر أنهم منحوا فجرا جديدا للولايات المتحدة.

وأضافت هاريس في كلمتها: "لقد حميتم نزاهة ديموقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة."

وأهدت هاريس فوزها للنساء الأميركيات من مختلف الأعراق، مؤكدة لكل الأميركيين: "أيا كان من صوتم له فسنكون نزهاء وموالون لكم جميعا.؟

خطاب النصر للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس