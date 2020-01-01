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إيران: انتهت مرحلة ترامب ونأمل بحدوث تغيير في السياسات الأمريكية "المدمرة"

السبت 07 نوفمبر 2020 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: انتهت مرحلة ترامب ونأمل بحدوث تغيير في السياسات الأمريكية "المدمرة"



وكالات

قال اسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يأمل في حدوث تغيير في "السياسات الأمريكية المدمرة" عقب انتخاب بايدن رئيسا للبلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن جهانجيري قوله "إن مرحلة ترامب وفريقه المغامر الداعي إلى الحرب انتهت. لقد كان انتهاك المعاهدات الدولية هيكل سياسات ترامب."

وأضاف أن إيران "التي قاومت سياسة الضغط القصوى التي انتهجها ترامب، لن تنسى المعاناة التي سببها التعطيل الواسع النطاق لسبل عيشها، وعدم حصول المرضى على الأدوية، واغتيال سليماني".

وأعرب جهانغيري عن أمله في حصول "تغيير في السياسات الأمريكية المدمرة والعودة إلى القانون والالتزامات الدولية واحترام أمتنا".

#ايران #حسن روحاني #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #دونالد ترامب #اسحاق جهانغيري #اغتيال سليماني

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