السيدة الأولى المنتظرة لأميركا تغرد بصورة

ستصبح جيل بايدن، زوجة جو بايدن، سيدة الأولى المنتظرة، بعدما فاز زوجها بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنقضية ولايته دونالد ترامب.



وأعلنت وسائل إعلام أميركية، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وفي أول رد فعل لها على الخبر، نشرت جيل بايدن تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت فيها: "سيصبح (جو بايدن) رئيسا لكل عائلاتنا".

وأرفقت جيل التغريدة بصورة تجمعها بزوجها، ويحملان فيها لوحة كتب عليها "جيل والرئيس بايدن يقيمان هنا".

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK