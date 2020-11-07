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السيدة الأولى المنتظرة لأميركا تغرد بصورة

السبت 07 نوفمبر 2020 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيدة الأولى المنتظرة لأميركا تغرد بصورة



وكالات

ستصبح جيل بايدن، زوجة جو بايدن، سيدة الأولى المنتظرة، بعدما فاز زوجها بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنقضية ولايته دونالد ترامب.


وأعلنت وسائل إعلام أميركية، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وفي أول رد فعل لها على الخبر، نشرت جيل بايدن تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت فيها: "سيصبح (جو بايدن) رئيسا لكل عائلاتنا".

وأرفقت جيل التغريدة بصورة تجمعها بزوجها، ويحملان فيها لوحة كتب عليها "جيل والرئيس بايدن يقيمان هنا".


وكانت اللوحة مكتوب عليها في الأصل "جيل ونائب الرئيس بايدن يقيمان هنا"، لكن جيل قامت بإخفاء عبارة "نائب" بيدها، لكونها تشير إلى المرحلة التي كان فيها جو نائبا لباراك أوباما.

وكانت جيل (69 عاما) شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، في عهد أوباما.

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