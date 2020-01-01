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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: على مستشاري ترامب إبلاغه بخسارته

السبت 07 نوفمبر 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: على مستشاري ترامب إبلاغه بخسارته



وكالات

قال رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه يتعين على مستشاري دونالد ترامب أن يوضحوا له أنه خسر عندما تتأكد النتيجة.

وقال السياسي الألماني ميشائيل لينك رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمجموعة فونكه الصحفية، إن ادعاءات ترامب عن التزوير والتلاعب في عملية فرز الأصوات لا أساس لها من الصحة وتهدد بتقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأمريكي.


وأضاف لينك: "تقع على عاتق الرئيس الأمريكي مسؤولية كبيرة في مجال الحفاظ على الهدوء في الولايات المتحدة... لست متأكدا من أن هذا الأمر واضح له".

ومضى لينك قائلا: "يمكنني فقط أن آمل في أن يكون لدى ترامب مستشارون سليمو النية يبلغونه بأنه خسر.. جميع الدلائل تشير إلى أن هذه هي النتيجة التي سنراها قريبا".

ويقود لينك بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أرسلت على مدى عقود بعثات لمراقبة الانتخابات حول العالم، والولايات المتحدة عضو مؤسس في المنظمة.

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