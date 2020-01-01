مباريات اليوم : موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة والمعلق

مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة لهذه الموقعة التي تجري على ملعب "ميستايا"؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليغا".

وقالت إن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأحد 8 نوفمبر 2020 الساعة 11.00 مساءً بتوقيت العراق والسعودية والبحرين وقطر والكويت، 12.00 وفق وقت الإمارات وسلطنة عمان.

وتنطلق صافرة بداية لقاء فالنسيا وريال مدريد بالليغا، في تمام 10:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا والسودان لبنان وليبيا، وعند 09:00 حسب وقت الجزائر وتونس والمغرب.

معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتبث قمة الدوري الإسباني على قنوات بي إن سبورت الرياضية بالعربية (beIN Sports HD 3، beIN Sports HD 1، beIN Sports 4K) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يلعب كورتوا في حراسة المرمى، أمامه ميندي وراموس ومارسيلو وفاران، وكروس ومودريتش وفالفريدي وايسكو، وأسينسيو وكريمة بنزيمة، فيما البرازيلي جونيور بديلا.

اقرأ/ي أيضا.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والمعلق

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة خلف سوسييداد، بينما يتواجد فالنسيا بالمركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط بالتساوي مع ألافيس.

وتشهد الليغا الإسبانية قبل مباراة فالنسيا وريال مدريد، ثلاثة لقاءات أخرى وهي، بلد الوليد ضد أتلتيك بيلباو، فياريال أمام خيتافي، ريال سوسييداد وغرناطة، ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس.