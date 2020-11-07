  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في إسرائيل... فيديو

السبت 07 نوفمبر 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في إسرائيل... فيديو



وكالات

تظاهر الآلاف، مساء اليوم السبت، في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أن الآلاف تظاهروا في ميدان رابين في تل أبيب وسط إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ 25 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.


وقتل رابين في تل أبيب في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، برصاص المتشدد يغال عمير، رفضا لتوقيعه اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في كلمة له خلال التظاهرة: "علمنا رابين أن الزعامة قائمة على الثقة، والثقة على القيم. من لا يقبل القوانين يعرض البلاد للخطر، وسيجدنا أمامه. هذا ما تعلمناه من رابين. لنقف وراء الحقيقة دون خوف".

وشن لبيد هجوما على نتنياهو بقوله، وفق ما نقلت القناة "13" الخاصة: "من يخالف سيادة القانون طوال العام، ويحاول تدمير المحاكم لا يجب أن يتحدث معنا في هذا اليوم عن الوحدة. من ينتهك حرية التعبير طوال العام ويهاجم الصحفيين ويكذب طوال الوقت على الجمهور، لا يجب أن يتحدث معنا عن الوحدة".

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن التظاهرات انطلقت ضد نتنياهو في عشرات البؤر بإسرائيل.

وأوضحت أن نحو 1500 متظاهر تجمعوا في ميدان باريس في القدس الغربية قرب مقر إقامة نتنياهو، مرددين شعارات تطالب الأخير بالاستقالة، فيما تجمع مناهضون لنتنياهو وسط مدينة حيفا (شمال).

وهذا هو الأسبوع الـ 20 الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات متواصلة ضد نتنياهو، بدعوى فشل حكومته في التعامل مع "جائحة كورونا"، التي خلفت نحو مليون عاطل عن العمل، فضلا عن اتهامه رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا بدأت محاكمته بها في مايو/آبار الماضي.

#نتنياهو #اسرائيل #مظاهرات #بنيامين نتنياهو #تل أبيب #اسحاق رابين #الفلسطينيين #اتفاق أوسلو #يائير لبيد #يغال عمير #يديعوت أحرونوت #حيفا #جائحة كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8 (شاهد)

سبب وفاة الفنان عامر محمد الحزيمي "موضي علف" في الكويت

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والرمثا في الدوري الأردني 2020

يصرخ على الجميع .. هكذا يقضي ترامب وقته و يتابع خسارته في الولايات الحاسمة

ملخص أهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي 2020

صحيفة: هكذا سيتم طرد ترامب من البيت الأبيض في حال رفضه المغادرة

صحيفة: المصالحة بعيدة جدا ولن تتم.. والرئيس عباس لن يوقع مرسوم الانتخابات..!

الأخبار الرئيسية

ردود الفعل تتوالى.. هكذا رأى الفلسطينيون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الامريكية

أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه

أول تعليق رسمي فلسطيني على فوز المرشح الديمقراطي بايدن: "لم يكن هناك أسوأ من عهد ‎ترامب"

دول

أولى الدول المهنئة بفوز بايدن

بايدن

في أول تعليق بعد اعلان فوزه.. بايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد