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اسماعيل هنية يعقب على نتائج الانتخابات الامريكية وفوز جو بايدن...

السبت 07 نوفمبر 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسماعيل هنية يعقب على نتائج الانتخابات الامريكية وفوز جو بايدن...



غزة /سما/

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم السبت تصريحا صحفيا ، تعقيبا على الانتخابات في الولايت المتحدة الامريكية ، والتي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بادين على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ودعا الرئيس المنتخب جون بايدن إلى تصحيح تاريخي لمسار السياسات الأمريكية الظالمة لشعبنا والتي جعلت من الولايات المتحدة شريكاً في الظلم والعدوان، وأضرّت بحالة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحالت دون القدرة الأمريكية أن تكون طرفًا مركزيًا في حل النزاعات.

وطالب الإدارة المنتخبة بالتراجع عن ما يسمى صفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها بشكل يخالف كل المواقف والقرارات الدولية، ودعا إلى إنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية قضية اللاجئين خاصة تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في محاولة إنهائها.

 كما دعا الإدارة الأمريكية إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديموقراطية ومساره الكفاحي، وكذلك التوقف عن ممارسة الضغوط على دول وشعوب المنطقة من أجل فرض التطبيع مع الاحتلال.

 وقال إن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وكفاحه بكل الوسائل المشروعة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والعودة، وأضاف، سنواصل السير وبقوة في تعزيز مسار الوحدة الوطنية والتقارب الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات كافة الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته الوطنية.

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