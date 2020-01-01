  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو لن يقدم التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن

السبت 07 نوفمبر 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو لن يقدم التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن



وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء السبت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، لن يقدم التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية.


وأضافت القناة العبرية أن نتنياهو سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

وقبل أسبوعين فقط، كان جو بايدن مادة لمزحة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتطرق ترامب إلى مبادرة للسلام في الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية مع حليفه الأوثق خارج الولايات المتحدة سائلا نتنياهو بسخرية "هل تظن أن "جو النعسان" كان بمقدوره عقد هذا الاتفاق؟!".

واعترض نتنياهو تحسبا على ما يبدو لفوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.


ولم يصدر تعليق فوري عن نتنياهو بعد إعلان فوز بايدن ولا تزال صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وترامب منشورة أعلى الصفحة الشخصية لنتنياهو على "فيسبوك"، لكن وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسينكورن، العضو في الائتلاف الحاكم والمنتمي لحزب "أزرق أبيض" الوسطي سارع بتهنئة بايدن.

وكتب على "تويتر": "نتقدم بالتهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن! ولكاملا هاريس أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس وتهانينا للشعب الأمريكي على العملية الديمقراطية اللائقة".

جدير بالذكر أن بايدن تعهد بإعادة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران ومن المرجح أن يعبر عن معارضته للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يطالب بها الفلسطينيون لتكون جزءا من دولة لهم.

#نتنياهو #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #المرشح الديمقراطي جو بايدن #بنيامين نتنياهو #نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 #فيسبوك #آفي نيسانكورين #حزب أزرق أبيض #تويتر #الاستيطان الاسرائيلي #الاراضي المحتلة #الفلسطينييون #الاتفاق النووري الايراني #ايران #كامالا هاريس

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8 (شاهد)

سبب وفاة الفنان عامر محمد الحزيمي "موضي علف" في الكويت

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والرمثا في الدوري الأردني 2020

يصرخ على الجميع .. هكذا يقضي ترامب وقته و يتابع خسارته في الولايات الحاسمة

ملخص أهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي 2020

صحيفة: هكذا سيتم طرد ترامب من البيت الأبيض في حال رفضه المغادرة

صحيفة: المصالحة بعيدة جدا ولن تتم.. والرئيس عباس لن يوقع مرسوم الانتخابات..!

الأخبار الرئيسية

ردود الفعل تتوالى.. هكذا رأى الفلسطينيون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الامريكية

أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه

أول تعليق رسمي فلسطيني على فوز المرشح الديمقراطي بايدن: "لم يكن هناك أسوأ من عهد ‎ترامب"

دول

أولى الدول المهنئة بفوز بايدن

بايدن

في أول تعليق بعد اعلان فوزه.. بايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد