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ضجة في أمريكا بعد انتشار مشهد يوثق تزوير في الانتخابات والسلطات تعلق... فيديو

السبت 07 نوفمبر 2020 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضجة في أمريكا بعد انتشار مشهد يوثق تزوير في الانتخابات والسلطات تعلق... فيديو



وكالات

تداول مواطنون أمريكيون بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه يوثق لحظات لقيام موظفين بتزوير الأوراق الانتخابية في أمريكا.

وشارك المواطنون على وسائل التواصل مشهد الفيديو، الذي يظهر فيه قيام موظفين في مقاطعة ديلاوير في ولاية بنسلفانيا، بالكتابة على الأوراق الانتخابية.

وادعى البض أن الموظفين يقومون بتزوير الأوراق الانتخابية عن طريق تعديل البيانات المتواجدة عليها، بحسب "فوكس 13 نيوز".

وشارك أحد المواطنين الفيديو على "تويتر" وكتب عبارة: "هذه السيدة تقوم بتعليم أوراق الاقتراع، لقد صورتها قبل نصف ساعة وقد كتبت على 6 أوراق، وما زالت تعمل في ذلك".


ويظهر في الفيديو أحد حراس الأمن يتجول بين العاملين ويراقب سير العمل في فرز الأصوات، لكن المشهد انتشر بشكل واسع في البلاد، مما دعا السلطات للتعليق على المشهد.


وقال المتحدث باسم مقاطعة ديلاوير، أدريان ماروفسكي، إن مشهد الفيديو تم التقاطه من بث مباشر لموقع اقتراع فعلي، لكن تم قصه بهدف حذف المشاهد التي تصور وجود مراقبي الاقتراع من الحزبين الذين كانوا على بعد ستة أقدام من الطاولة.


وبحسب المتحدث، يقوم موظف الاقتراع الموجود في مقطع الفيديو بنسخ المعلومات من بطاقة اقتراع تالفة إلى بطاقة اقتراع فارغة حتى يمكن عد الأصوات.

وقال ماروفسكي: "أثناء تدوين أوراق الاقتراع، كانت البطاقات الأصلية التالفة بجوار البطاقات الجديدة مباشرة، وشهد المراقبون من الحزبين العملية من مسافة قريبة"، وأضاف: "تم الحفاظ على أوراق الاقتراع التالفة".

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