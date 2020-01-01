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استطلاع: الليكود 28 مقعدًا والمشتركة 13

السبت 07 نوفمبر 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الليكود 28 مقعدًا والمشتركة 13



القدس المحتلة /سما/

بيّن استطلاع للرأي عرضته القناة 12 مساء السبت حصول حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 28 مقعدًا، لو جرت انتخابات الكنيست اليوم، بينما سيتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى 13 مقعدًا.

ولو جرت الانتخابات اليوم، لحلّ تحالف أحزاب اليمين "يمينا" على 22 مقعدًا، تليه قائمة "ييش عتيد – تيلم" بـ17 مقعدًا، ومن ثمّ القائمة المشتركة بـ13 مقعدًا (خسارة مقعدين عن اليوم).

وتصاعدت قوّة "كاحول لافان" في الاستطلاع الحالي إلى 11 مقعدًا، تليها "يهدوت هتوراه" و"شاس" بـ8 مقاعد ومن ثم "يسرائيل بيتينو" بـ7 مقاعد.

ويأتي حزب "ميرتس" أخيرًا بـ7 مقاعد، بينما لم يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم.

وقال رئيس قائمة "يمينا" الذي ترتفع قوّته بشكل كبير في استطلاعات الرأي، مقابل قوّته الحقيقيّة الآن بـ6 مقاعد، إنه لن يدعم تشكيل "حكومة بديلة، إنما الذهاب إلى انتخابات".

ورفض بينيت الإعلان عن ترشحّه لرئاسة الحكومة، قائلا "عندما نصل إلى الانتخابات سأقول ذلك".

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