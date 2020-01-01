وفاة و110 إصابات بكورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف جالياتنا حول العالم لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 285، و110 إصابات جديدة لترتفع الإصابات إلى 6850.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن جهاد عادل سليمان شلدان (71 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في المملكة الى 99 حالة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل 110 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 1366، منها 46 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 4 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، وحالة حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 152 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً لـ1307 حالة، وسجلت 8 حالات وفاة سابقة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أي حالة وفاة او إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي لتبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات لـ 4184 إصابة.