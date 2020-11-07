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هيلاري كلينتون: فوز بايدن "صفحة جديدة" لأمريكا

السبت 07 نوفمبر 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيلاري كلينتون: فوز بايدن "صفحة جديدة" لأمريكا



وكالات

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، فوز جو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية بأنه صفحة جديدة لأمريكا.

وكتبت كلينتون عبر صفحتها على "تويتر" قائلة "اختار الناخبون جو بايدن كرئيس لنا وكمالا هاريس نائبا. هذا زوج تاريخي من المرشحين".

وأضافت "رفض ترامب هو صفحة جديدة لأمريكا. شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك".


وفي وقت سابق، أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية فوز الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، وبعد ذلك أعلن هو فوزه في الانتخابات.

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