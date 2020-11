هيلاري كلينتون: فوز بايدن "صفحة جديدة" لأمريكا

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، فوز جو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية بأنه صفحة جديدة لأمريكا.

وكتبت كلينتون عبر صفحتها على "تويتر" قائلة "اختار الناخبون جو بايدن كرئيس لنا وكمالا هاريس نائبا. هذا زوج تاريخي من المرشحين".

وأضافت "رفض ترامب هو صفحة جديدة لأمريكا. شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك".

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs