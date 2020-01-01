عدد من قادة وزعماء العالم يهنئون بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الاميركية

عواصم /سما/

هنأ عدد من قادة وزعماء العالم، مساء اليوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الاميركية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، "أميركا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة".

من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بأنه "رغم بقاء بعض عمليات الفرز، إلا أنه اتضح الآن أن جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".

كما هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بايدن، وكتب على "تويتر": "الاميركيون أختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس، لدينا الكثير لنفعله معا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل سوية".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت في تغريدة: "أتطلع لتعاون مستقبلي مع الرئيس بايدن"، منوهة بالصداقة القوية بين البلدين.

وهنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترودو: "إن بلدينا صديقان قريبان وشريكان وحليفان. نحن نتقاسم علاقة فريدة على الساحة العالمي، أتطلع حقا للعمل معا والبناء على ذلك معا".

الرئيس الأيرلندي، تمنى للرئيس بايدن وللشعب الاميركي كل التوفيق في فترة رئاسته، مهنئا نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس على إنجازها التاريخى ".

وكتب على تويتر: "نتطلع إلى العمل مع رئاسة بايدن/ هاريس للحفاظ على العلاقات الأيرلندية الاميركية وتعزيزها وأكثر من ذلك بكثير".

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، هنأ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال في تغريدة على تويتر: "اختار الشعب الاميركي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. تهانينا إليكما جو بايدن وكاملا هاريس، نتمنى لكما حظا طيبا وكل التوفيق. نتطلع إلى التعاون معكما لمواجهة التحديات التي أمامنا".

وكانت وسائل اعلام أميركية مختلفة، قد أعلنت مساء اليوم، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأميركية 2020.

وقالت وسائل إعلامية أميركية، مساء اليوم السبت، ومنها (سي ان ان، وام اس ان، واسوشيتيد برس، وفوكس نيوز"، إن بايدن هو الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب وسائل الاعلام تلك، فقد حسم بايدن السباق الرئاسي بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا وحصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وعقب بايدن على النتائج في تغريدة على "توتير": "امامنا عمل صعب للقيام به، يشرفني انكم اخترتموني، وسأكون رئيسا لكل الاميركيين".

من جانبه، قال ترمب في أول تعليق على تأكيد وسائل الاعلام خسارته أمام منافسه بايدن، في بيان صحفي، إن "انتخابات الرئاسة الأميركية لا تزال بعيدة عن النهاية".

وأعلنت حملة بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية أنه سيلقي خطابا إلى الشعب الاميركي الساعة الثامنة مساء في ديلاوير، (الساعة الثالثة فجراً بتوقيت فلسطين).