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بعد إعلانه الفوز.. ترامب يتوجه للعب الغولف!

السبت 07 نوفمبر 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إعلانه الفوز.. ترامب يتوجه للعب الغولف!



وكالات

بعد إطلاقه تغريدة مثيرة أعلن فيها فوزه بالانتخابات الرئاسية، توجه الرئيس دونالد ترامب إلى ناد للغولف في ولاية فيرجينيا.

وأكد صحفيون يغطون أنشطة ترامب، أن موكبه غادر البيت الأبيض ووصل إلى النادي الواقع في مدينة ستيرلينغ صباح اليوم السبت.



ومر موكب ترامب في طريقه إلى فيرجينيا على مقربة من متظاهرين مؤيدين لبايدن.


ونشر ترامب صباح اليوم سلسلة تغريدات غاضبة على حسابه في "تويتر" شدد فيها مجددا على أنه فاز بالانتخابات بفارق كبير، متهما خصومه الديمقراطيين بالتلاعب بنتائج التصويت باستخدام ألوف بطاقات الاقتراع "غير الشرعية".

#دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #ولاية فرجينيا #البيت الأبيض #تويتر

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