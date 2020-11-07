موعد عرض برنامج البشير شو الجمهورية و تردد قناة dw العربية الناقلة

بغداد / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن موعد عرض برنامج البشير شو الجمهورية 2020 الموسم الجديد على القناة الناقلة dw العربية بتاريخ الثالث عشر من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وذكرت المصادر أن موعد عرض برنامج البشير شو "جمهورية البشير" الجزء الجديد يكون كل يوم جمعة أسبوعيا في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة DW العربية.

تردد قناة dw العربية 2020

وأفادت بأن تردد القناة الألمانية باللغة العربية التي تنقل برنامج "جمهورية البشير شو" كالتالي: 12092 عامودي على النايل سات، 12111 أفقي على القمر الصناعي العربسات بدر 4.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر ما وصفته بأنه "كتاب مسرب من رئيس جمهورية البشير، عُثر على نسخة منه"، حيث تضمن الإعلان عن عودة البشير شو ومواعيد العرض.





وجاء في الكتاب المُسّرب : "هنالك حدث جلل سيحصل يوم الجمعة القادمة الساعة 21:00 بالتوقيت العسكري لجمهورية البشير على قناة DW على الترددات التالية المرفقة هنا".

وأضاف أحمد البشير في كتابه : "على القطاعات الدفاعية الاستعداد للدفاع والقطاعات المناورة الاستعداد للتناور والقطاعات الهجومية الاستعداد للهجوم وكان الله في عون العملية السياسية".

ووجه أحمد البشير نسخة من الكتاب الموقع باسمه إلى فريق قوات البحث والرصد، فريق جهاز المستشارين، المكتب الإعلامي لخدمات التطبيل، ربع الريس، الشعب البشيري كافة.