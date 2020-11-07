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طهران: رحل الجبان ترامب!

السبت 07 نوفمبر 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: رحل الجبان ترامب!



وكالات

قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا معلقا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الإيرانيين "تمسكوا بموقفهم بشجاعة" حتى رحل "هذا الجبان ترامب".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ایرانیان مردانه ایستادند تا آن نامرد هم رفتنی شد.

— Hesameddin Ashena (@hesamodin1) November 7, 2020


وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

#طهران #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #ايران #دونالد ترامب #مركز اديسون للابحاث

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