خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز

وكالات

هنأ زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست يائير لبيد، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب لبيد في تغريدة على "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب، صديقي جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس".

وأضاف: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على القيم المشتركة التي أنا متأكد من أنها ستكون في صميم عملكم. أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة ومع أعضاء الحزبين في الكونغرس لتقوية العلاقة المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة... أطيب التمنيات من أعماق قلبي".



