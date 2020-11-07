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خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز

السبت 07 نوفمبر 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز



وكالات

هنأ زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست يائير لبيد، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب لبيد في تغريدة على "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب، صديقي جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس".

وأضاف: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على القيم المشتركة التي أنا متأكد من أنها ستكون في صميم عملكم. أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة ومع أعضاء الحزبين في الكونغرس لتقوية العلاقة المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة... أطيب التمنيات من أعماق قلبي".


 

ברכות לנשיא הנבחר, ידידי ג׳ו ביידן ולסגנית הנשיא הנבחר, קמלה האריס.
מערכת היחסים בין ישראל ארה״ב מבוססת על ערכים משותפים שאני בטוח שיהיו בלב העשייה שלכם. אני מצפה לעבוד עם הממשל החדש ועם חברי שתי המפלגות בקונגרס בכדי לחזק את היחסים המיוחדים בין ישראל לארה״ב. איחולי הצלחה מכל הלב pic.twitter.com/NhUhKhsSOQ

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 7, 2020
#اسرائيل #يائير لبيد #الحزب الديمقراطي #جو بايدن #كامالا هاريس #الولايات المتحدة الأمريكية #الكونغرس الأميركي #تويتر

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