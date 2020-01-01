أولى الدول المهنئة بفوز بايدن

وكالات

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مساء يوم السبت جو بايدن، بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال وزير خارجية ألمانيا ماس: "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي و"اتفاق جديد".

و بارك رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، للرئيس الأميركي، جو بايدن، بفوزه بالرئاسة الأميركية والذي أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء يوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال جونسون: "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة".



وهنأ ايمانويل ما كرون جو بايدن وكامالا هاريس ويقول إن تحديات كثيرة تنتظر الولايات المتحدة وفرنسا

و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهنئ بايدن وهاريس بفوزهما بالانتخابات الرئاسية الأميركية