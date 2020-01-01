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محمد دحلان يعقب على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية: علينا التسلح بالحكمة والمرونة دون التفريط بثوابتنا

السبت 07 نوفمبر 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد دحلان يعقب على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية: علينا التسلح بالحكمة والمرونة دون التفريط بثوابتنا



غزة / سما /

عقب القيادي الفلسطيني رئيس التيار الإصلاحي لحركة "فتح" حمد دحلان"، مساء اليوم السبت، على فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، وتوليه منصب الرئيس خلفًا لدونالد ترمب.

وقال دحلان، في تصريح صحفي، إن "فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تطور إيجابي يحد من مخاطر تحالف ترمب/نتنياهو البالغة على القضية الفلسطينية ويفتح أفقاً لمسار سلام جديد يعتمد حل الدولتين كما وعد بايدن شخصياً خلال حملته الانتخابية".

وأكد أن "زوال خطر ترمب وحده لا يكفي"، مشيرًا إلى أنه يجب معالجة الاختلالات الداخلية بإنهاء الانقسام وانتخاب أطر وقيادات شرعية قادرة على مواجهة المستجدات، والتأكيد على خطوطنا الوطنية الحمراء في ملفات القدس.

ودعا إلى العمل الحثيث لإيجاد صيغ ورؤى خلاقة حافظة لحقوقنا الثابتة، ومستندة لقرارات الشرعية العربية والدولية.

وأوضح اننا ندخل مرحلة جديدة وعلينا التسلح بالحكمة والبصيرة والمرونة دون التفريط بثوابتنا الوطنية العادلة

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