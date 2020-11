في أول تعليق بعد اعلان فوزه.. بايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يشعر بالفخر بعد أن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف في تغريدة أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس هينا"، مؤكدا أنه سيكون رئيس جميع الأمريكيين.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8