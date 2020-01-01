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كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن الفائز في الانتخابات الأمريكية

السبت 07 نوفمبر 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن الفائز في الانتخابات الأمريكية



واشنطن /سما/

أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن تحصل غلى 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تخطط لأن يلقي كلمة في وقت ذروة المشاهدة يوم السبت، في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

وكان مقررا أن يلقي بايدن كلمة في وقت ذروة المشاهدة مساء الجمعة لكن النتيجة لم تكن قد حسمت في عدة ولايات حاسمة آنذاك.

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