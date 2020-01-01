مستشار نتنياهو حول تفشي كورونا: في الدول الأخرى لا يوجد "حريديم" وعرب!

القدس المحتلة / سما /

تصريح جديد مثير للجدل، أدلى به المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حديث تلفزيوني مساء الجمعة.

رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي البروفيسور آفي سمحون، سُئل عن سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، مقارنة بالدول الأخرى، فقال "في البلدان الأخرى لا يوجد يهود متزمتين دينيا (حريديم) وعرب، الناس هناك أكثر انضباطا، والتزاما بتعليمات الوقاية من كورونا".

وعادة ما يفيد الإعلام العبري، والمسؤول المُكلّف لمكافحة كورونا البروفيسور روني غامزو، بعدم التزام العرب والحريديم في إسرائيل، بتعليمات الوقاية من كورونا. لكن القيادة العربية والحريدية في إسرائيل، تتهم تلك التصريحات بـ "العنصرية". وهذا ثاني تصريح مثير للجدل، يتفوه به البروفيسور سمحون، خلال حديث تلفزيوني في أزمة كورونا. وفي التصريح الأول في مايو / أيار الماضي، قال سمحون في مناظرة جمعته مع عاطل عن العمل، "أنا لستُ واثقا من أنك جائع للخبز"، ما اعتُبر وكأنه "استهانة وتنكر لمعاناة العاطلين عن العمل"، جراء الإغلاق المفروض من قبل الحكومة، لمكافحة تفشي كورونا.

وعن الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الإغلاق الثاني، قال سمحون الجمعة، إن "مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، سعوا للحصول على تعويضات مالية من الدولة وحصلوا عليها". وأضاف أنه "لا شك في أن الناس يعانون بشكل كبير، ولكن من المستحيل التهاون مع الفيروس". وقال "لقد حاولوا في كل مكان في العالم، التهرب من الإغلاق، لكن تفشي المرض كان شديدا للغاية".