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نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد السفير المصري وسام نجمة القدس

السبت 07 نوفمبر 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد السفير المصري وسام نجمة القدس



رام الله / سما /

نيابة عن الرئيس محمود عباس، قلّد رئيس الوزراء محمد اشتية، السفير المصري لدى دولة فلسطين عصام عاشور، "نجمة القدس" من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، السفير عاشور اليوم السبت في رام الله، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين، وتقديرا لجهده المتميز في تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين مصر وفلسطين، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

وتمنى رئيس الوزراء، للسفير المصري، التوفيق في حياته الشخصية والمهنية، والاستقرار والازدهار لجمهورية مصر الشقيقة.

#الرئيس عباس #رئيس الوزراء #محمد اشتيه #عصام عاشور

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