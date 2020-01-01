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ترامب: فزت في الانتخابات الامريكية بفارق كبير

السبت 07 نوفمبر 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: فزت في الانتخابات الامريكية بفارق كبير



واشنطن /سما/

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددا عن قناعته بالفوز في انتخابات الرئاسة على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر": "فزت بهذه الانتخابات بفارق كبير!".


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وسرعان ما وضع "تويتر" علامة تحذيرية على هذه التغريدة المنشورة بغض النظر عن الإحصاءات التي تشير إلى تخلف ترامب عن بايدن في عدد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز بالسباق الانتخابي.

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب كلمة الانتخابات بين قوسين، واصفا عملية الاقتراع بـ"الفوضى التامة".

وأعاد ترامب نشر رابط في تلك التغريدة لتقرير صحفي مفاده أن مشاكل غامضة في آليات الاقتراع الإلكتروني أسفرت عن تعليق التصويت في مقاطعتين في ولاية جورجيا وأخرى في ولاية ميشيغان، وأعلن المسؤولون المحليون أن السبب يعود لخلل فني.

واتهم ترامب في وقت سابق من اليوم خصومه الديمقراطيين بالتلاعب بنتائج التصويت في بنسلفانيا وعدة ولايات أخرى.

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