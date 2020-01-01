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محافظة قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 07 نوفمبر 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا



قلقيلية /سما/

أعلنت محافظة قلقيلية، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين، لافتة إلى أنها موزعة كالتالي: ثلاث إصابات بمدينة قلقيلية، وإصابتان بجيت، وواحدة في اماتين.

وأشارت المحافظة في تصريح لها عبر صفحتها الشخصية في موقع (فيسبوك)، إلى تعافي أربع حالات كانت مصابة بالفيروس، منوهة في الوقت ذاته إلى أن مجموعة الإصابات النشطة حتى اليوم السبت، بلغت 95 إصابة نشطة.

وفي السياق، أوضحت المحافظة، أنه منذ بداية الجائحة، بلغ عدد الإصابات 2035، وعدد الوفيات 22، وعدد حالات التعافي 1918 حالة.

#محافظة قلقيلية #فيروس كورونا

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