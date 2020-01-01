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الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بسلفيت

السبت 07 نوفمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بسلفيت



سلفيت /سما/

قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة بمذكرات قضائية وضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل  الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بالقبض على 17 مطلوب للعدالة صادر بحقهم  174  مذكرة  قضائية وضبطت 27 مركبة ودراجة غير  قانونية  أتلفت منها 17 مركبة ودراجة غير قانونية في محافظة سلفيت، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.

وأضافت بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

#الشرطة #سلفيت

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