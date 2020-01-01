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الشرطة تقبض على 17 مطلوبا للعدالة في جنين

السبت 07 نوفمبر 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 17 مطلوبا للعدالة في جنين



جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم على 17 مطلوبا للعدالة  صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 6  مركبات  و 3 دراجات غير قانونية ، كما وقبضت على  17 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية  في مدينة ومحافظة جنين .

وأضافت أنه تم  التحفظ على المقبوض عليهم  تمهيدا لإحالتهم  لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا. 

هذا وتدعوا  الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات  .

#الشرطة #جنين

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