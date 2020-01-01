أبو هولي: تصريحات أردان هدفها إغلاق وكالة "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين

رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: إن تصريحات أردان حول وكالة (أونروا) واللاجئين هدفها إغلاق الوكالة، وتصفية قضية اللاجئين، مؤكداً أن الرد عليها، جاء في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بتصويت دول العالم على تجديد تفويض الوكالة لثلاث سنوات.



وأضاف أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل والولايات المتحدة، تسعيان إلى تحريض العالم ضد المؤسسة الأممية على قاعدة أنها تزيد من عمر الصراع، فيما الحقيقة أن تنكر حكومات الاحتلال لحقوق اللاجئين سواء عبر المفاوضات أو عدم تنفيذ قرارت الشرعية الدولية خصوصاً القرار 194 هو ما يؤجج الصراع، مؤكداً أن الوكالة ستبقى مستمرة في تقديم خدماتها؛ حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.



وكان أردان، زعم أن "أحد الأسباب الرئيسية لفشل الأمم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني هو دعمها لأونروا".



وحول العجز في ميزانية الوكالة بين رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة انه تقلص من 200 مليون الى 130 وان الدعم للوكالة ما يزال مستمرا من خلال اتفاق عقد بين الهلال القطري مع مفوض عام الوكالة مشيرا الى ان الدول المانحة في اطار اللجنة الاستشارية بحضور فلسطين والدول المضيفة ستعقد اجتماعا في الحادي والعشرين من هذا الشهر لمناقشة مخرجات المؤتمر الاستراتيجي الثالث وتمهيدا لعقد اجتماع هام العام القادم لتقديم الدعم المالي للوكالة .



وأوضح أن العمل يجري الان على تقليص العجز من خلال الجهود التي يقوم بها المفوض العام، اضافة الى المشاركة في اعداد ميزانية الوكالة التي يجب ان تُبنى على إحتياجات اللاجئين مع التحديات التي يواجهونها لاسيما انتشار فيروس كورونا الذي زاد من معدلات الفقر والبطالة .



وأشار أبو هولي إلى أن الوكالة والدول المضيفة يسعون الى اعداد موازنة لمدة عامين قابلة للاستقرار لتجنب الوقوع تحت ضغط شهري لمواجهة العجز، مبيناً أن هناك رؤى استراتيجية قدمتها فلسطين بقرار موحد مع الدول المضيفة ستطرح في اجتماع اللجنة الاستشارية المرتقب.

