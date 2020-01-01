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الصحة بغزة: نلمس زيادة ملحوظة بأعداد المصابين بكورونا خاصة بمحافظتي الوسطى ورفح

السبت 07 نوفمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: نلمس زيادة ملحوظة بأعداد المصابين بكورونا خاصة بمحافظتي الوسطى ورفح



غزة /سما/

أكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن وزارة الصحة تعمل ليل نهار؛ لتقديم الخدمات الطبية وحماية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا والحد من انتشاره، لافتاً إلى أن المطلوب دعم جهود الوزارة من خلال الالتزام بمعايير السلامة والوقاية.

وقال القدرة، لإذاعة (صوت الأقصى): "نلمس زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس (كورونا)، ويوجد ارتفاع في عدة مناطق منها محافظتي الوسطى ورفح".

وأضاف: "بعض المواطنين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية، ما سيؤدي لارتفاع وتيرة الإصابات، ونشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات الخطيرة، وهو أمر مقلق، وندعو لعدم التهاون أو الاستهتار والتراخي".

وأشار الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، إلى أن أكثر من 70% من المخالطين، يشكلون الإصابات الجديدة، وهم سبب في ارتفاع وتيرة الإصابات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أي تراخٍ أو استهتار منهم، يعني الدخول في أزمة أكبر، خاصة وأنه تم تسجيل عدة إصابات من الفئة العمرية الصغيرة، ولم تعانٍ مسبقاً من أي أمراض.
 

#اشرف القدرة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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