للسبت الخامس على التوالي.. افتتاح معرض "المنشية" للمنتوجات الحرفية النسوية في نابلس

نابلس /سما/

افتتح في مجمع بلدية نابلس وسط المدينة، اليوم السبت، وللسبت الخامس على التوالي معرض "المنشية" للمنتوجات الحرفية النسوية، والذي تنظمه البلدية بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وشارك في المعرض 30 سيدة منتجة من المحافظة ضمن جمعيات او بمبادرات فردية، وذلك على وقع فقرات فلكلورية قدمتها فرقة درب لفنون الدبكة التابعة لمركز بلدية نابلس الثقافي.

واشتملت زوايا المعرض على العديد من المنتوجات والحرف النسوية كالمنتوجات الغذائية، والمطرزات والاكسسوارات وادوات الزينة.

وكانت بلدية نابلس والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قد اتفقتا على اقامة معرض "المنشية" يوم السبت من كل اسبوع في مركز المدينة، وذلك لحين اختيار مقر دائم للمعرض.