حماس: هدم الاحتلال قرية حمصة استمرار لسياسة التطهير العرقي

غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية.

وعد قاسم ذلك انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيرا عن منطق البلطجة، مؤكداً أن تصاعد هذه السياسة جاء بتشجيع من مسار التطبيع الذي تمارسه بعض الأطراف العربية.

وأشار قاسم إلى أن عمليات الهدم تضاف إلى سلسلة لا تتوقف من جرائم مصادرة الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، ما يستوجب الإسراع في تفعيل المقاومة الشعبية تحت القيادة الوطنية الموحدة.