  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: هدم الاحتلال قرية حمصة استمرار لسياسة التطهير العرقي

السبت 07 نوفمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: هدم الاحتلال قرية حمصة استمرار لسياسة التطهير العرقي



غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية.

وعد قاسم ذلك انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيرا عن منطق البلطجة، مؤكداً أن تصاعد هذه السياسة جاء بتشجيع من مسار التطبيع الذي تمارسه بعض الأطراف العربية.

وأشار قاسم إلى أن عمليات الهدم تضاف إلى سلسلة لا تتوقف من جرائم مصادرة الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، ما يستوجب الإسراع في تفعيل المقاومة الشعبية تحت القيادة الوطنية الموحدة.

#حماس #حازم قاسم #قرية حمصة البقيعة #هدم منازل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. سبب وفاة الشيخ نورين محمد صديق في السودان

من هو الشيخ نورين محمد صديق السيرة الذاتية (فيديو)

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8 (شاهد)

غزة: تحذير خطير من "الصحة"حول فيروس كورونا

يصرخ على الجميع .. هكذا يقضي ترامب وقته و يتابع خسارته في الولايات الحاسمة

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: توجه لإعادة فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا.. وخطاب لبايدن فجرًا

"حفيد أبو يوسف النجار".. خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المصالحة بعيدة جدا ولن تتم.. والرئيس عباس لن يوقع مرسوم الانتخابات..!

هنية: مُصرّون على تحقيق المصالحة ولن تتراجع عن مستوى التفاهمات مع فتح والفصائل

الانتخابات

آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

الاغلاق

وضعنا إجراءات صارمة .. الشرطة بغزة تحذر المواطنين من العودة للاغلاق الشامل والتام

وزيرة الصحة : تسجيل حالة وفاة و431 إصابة جديدة بفيروس كورونا و438 حالة تعافٍ