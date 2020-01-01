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كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين: أمريكا أعظم ديمقراطية وستنتقل السلطة سلميا

السبت 07 نوفمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين: أمريكا أعظم ديمقراطية وستنتقل السلطة سلميا



وكالات

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، لاري كودلو، إنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

ونقلت شبكة CNBC عن لاري رده على سؤال عما إذا كان اعتراف ترامب بالهزيمة ضروريا للحفاظ على استقرار الأسواق، حيث قال "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة".


وأضاف: "أعتقد أن الأسواق كانت هادئة ومرنة بشكل ملحوظ، وفي الواقع فإنها متفائلة إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية".

وتابع: "هذا بلد عظيم، هذه هي أعظم ديمقراطية في العالم، ونحن نلتزم بسيادة القانون وكذلك هذا الرئيس"، في إشارة إلى ترامب.

وأكد أن "هناك بعض الأشياء التي يجب توضيحها، هذا ليس مجال خبرتي، سأترك هذا النقاش للحملة، لكن نعم، سنواصل العمل بسلام كما نفعل دائمًا".

وأضاف أن "على الدول الأخرى أن تعلم ذلك، وأن تعرف أن أمريكا هي أعظم ديمقراطية ونحن ملتزمون بسيادة القانون".

وتأتي تعليقات كودلو في وقت حقق فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن تفوقا على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهله للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

ومن جانبها، علقت حملة جو بايدن على التقارير التي أفادت أن الرئيس ترامب ليس لديه خطط للتنازل عن الرئاسة في حال أظهرت النتائج هزيمته في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، في بيان "كما قلنا سابقا، سيقرر الشعب الأمريكي نتيجة هذه الانتخابات، وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على أخذ المتسللين خارج البيت الأبيض.

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