  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أصدقاء ترامب في لبنان يسخرون من بايدن بصورة مع الأموات

السبت 07 نوفمبر 2020 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصدقاء ترامب في لبنان يسخرون من بايدن بصورة مع الأموات



وكالات

نشرت صفحة "أصدقاء دونالد ترامب في لبنان" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة ساخرة للمرشح الديمقراطي جو بايدن وهي تسخر من عمليات الاقتراع التي تحصل في الولايات المتحدة.

وعلقت الصفحة على الصورة التي نشرتها وفيها المرشح الديمقراطي جو بايدن يشكر ناخبيه في العالم الآخر بعدما صوتوا له عبر البريد.

جو بايدن يشكر ناخبيه في العالم الآخر بعدما صوتوا له عبر البريد!

Posted by ‎Friends of Donald J. Trump in Lebanon - أصدقاء دونالد ج. ترامب في لبنان‎ on Saturday, November 7, 2020


وكان ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

#دونالد ترامب #جو بايدن #موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك #المرشح الديمقراطي #الولايات المتحدة الأمريكية #التصويت عبر البريد #الناخبين الأمريكيين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. سبب وفاة الشيخ نورين محمد صديق في السودان

من هو الشيخ نورين محمد صديق السيرة الذاتية (فيديو)

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8 (شاهد)

غزة: تحذير خطير من "الصحة"حول فيروس كورونا

يصرخ على الجميع .. هكذا يقضي ترامب وقته و يتابع خسارته في الولايات الحاسمة

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: توجه لإعادة فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا.. وخطاب لبايدن فجرًا

"حفيد أبو يوسف النجار".. خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المصالحة بعيدة جدا ولن تتم.. والرئيس عباس لن يوقع مرسوم الانتخابات..!

الانتخابات

آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

الاغلاق

وضعنا إجراءات صارمة .. الشرطة بغزة تحذر المواطنين من العودة للاغلاق الشامل والتام

وزيرة الصحة : تسجيل حالة وفاة و431 إصابة جديدة بفيروس كورونا و438 حالة تعافٍ

ترامب

يصرخ على الجميع .. هكذا يقضي ترامب وقته و يتابع خسارته في الولايات الحاسمة