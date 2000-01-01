5.8 مليار دولار خسائر "أوبر" في 2020

وكالات

يظهر تقرير أرباح الربع الثالث لشركة Uber، مدى التأثير السلبي المستمر لوباء كورونا المستجد على أعمالها، لكن الشركة لا تزال تضع نصب عينيها الربح في وقت ما في عام 2021.

وذكرت "سي إن إن بيزنس"، أن عائدات الشركة بلغت 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بانخفاض 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المدير المالي لشركة Uber، نيلسون تشاي، إن الشركة لا تزال واثقة من قدرتها على تحقيق الربح على أساس معدل قبل نهاية العام المقبل.

وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الشركة إنها خسرت 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، كما خسرت 1.8 مليار دولار، و 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام. في المجموع، خسرت "أوبر" 8.5 مليار دولار في عام 2019.

وحتى الآن في عام 2020، خسرت "أوبر" 5.8 مليار دولار. جاءت نتائج الأرباح بعد يوم الانتخابات الأمريكية، عندما صوت سكان كاليفورنيا لتمرير إجراء اقتراع يدافع عن نموذج الأعمال الذي كانت "أوبر" رائدة فيه. وسيسمح للشركة بمواصلة معاملة سائقيها كمقاولين مستقلين في الدولة، وليس موظفين.