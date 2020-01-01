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الرئيس اللبناني سيطلب من واشنطن مستندات بشأن فرض العقوبات على جبران باسيل

السبت 07 نوفمبر 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني سيطلب من واشنطن مستندات بشأن فرض العقوبات على جبران باسيل



وكالات

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، أن بلاده ستطلب من واشنطن، الأدلة والوثائق، التي أدت لفرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر والوزير السابق، جبران باسيل.


وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق عن مسؤولين في الوزارة، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه "حزب الله" اللبناني.

وحسب الصحيفة، فقد "وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو".

ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، للصحيفة.

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".

#الرئيس اللبناني #واشنطن #جبران باسيل #وزارة الخزانة الأميركية #حزب الله اللبناني #مايك بومبيو

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