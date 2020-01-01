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جدول ترتيب الدوري السعودي 2020 اليوم وقائمة الهدافين (صور)

السبت 07 نوفمبر 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب الدوري السعودي 2020 اليوم وقائمة الهدافين (صور)



الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2020 - 2021 مع استمرار مباريات الجولة الرابعة التي انطلقت أمس بانتصارين للهلال والباطن وتعادلين.

ويوم أمس، فاز فريق الهلال على الاتفاق (2-0)، وسحق الباطن نظيره أبها (3-0)، في حين تعادل فريقا ضمك والفيصلي سلبا دون أهداف، والاتحاد ضد التعاون بهدف لكل فريق.

وتختتم اليوم الجولة الرابعة، بثلاث مباريات جديدة، أولها العين ضد الأهلي بملعب مدينة الملك سعود، والفتح أمام الشباب، فيما يحل القادسية ضيفا ثقيلا على النصر متذيل الترتيب.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020:

المركز الأول: الهلال برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني: الفيصلي برصيد 8 نقاط.

المركز الثالث: الفتح برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: الشباب برصيد 7 نقاط.

المركز الخامس: الرائد برصيد 7 نقاط.

المركز السادس: الباطن برصيد 6 نقاط.

المركز السابع: القادسية برصيد 6 نقاط.

المركز الثامن: الأهلي برصيد 6 نقاط.

المركز التاسع: الاتفاق برصيد 6 نقاط.

المركز العاشر: الاتحاد برصيد 5 نقاط.

المركز الحادي عشر: التعاون برصيد 5 نقاط.

المركز الثاني عشر: أبها برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث عشر: الوحدة برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع عشر: ضمك برصيد نقطة واحدة.

المركز الخامس عشر: النصر دون أي نقاط.

المركز السادس عشر: العين دون أي نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020:

المركز الأول: روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد برصيد 3 أهداف.

المركز الثاني: جوليو تافاريس (الفيصلي)، سفيان بن دبكة ومراد باتنا (الفتح) هدفين، فابيو أبرو (الباطن) هدفين، كريم اليركاوي ومحمد فلاح السهلي (الرائد) هدفين، فيليب كيس (الاتفاق) هدفين، أندري كاريلو وجوميز (الهلال) هدفين، ايميليو زيلايا (ضمك) هدفين، إيفر بانيجا (الشباب) هدفين، يوسف نياكات (الوحدة) هدفين.

هدافي الدوري السعودي 2020

يشار إلى أن جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) وقائمة هدافي المسابقة، قابلة للتغيير بعد نهاية مباريات اليوم، كون جميع الفرق المنافسة قريبة من بعضها البعض.

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