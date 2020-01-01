ملخص أهداف مباراة الصريح وشباب الأردن في الدوري الأردني 2020

عمان / سما

قلب فريق شباب الأردن الطاولة على ضيفه الصريح وحوّل تأخره بهدف، إلى فوز ثمين "4-1"، مساء السبت على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة 12 لبطولة دوري المحترفين بكرة القدم.

وتقدم الصريح بهدف السبق عن طريق صدام شهابات الذي أطلق قذيفة هائلة من مسافة بعيدة ارتطمت بالعارضة واستقرت في شباك أحمد الجعيدي بالدقيقة 56.

ونجح شباب الأردن في تعديل النتيجة بالدقيقة 64، حيث هيأ خالد الدردور كرة نموذجية باتجاه ورد البري الذي سددها بمنتهى القوة داخل مرمى خالد العثامنة.

وسجل شباب الأردن هدفه الثاني بعدما استثمر خالد الدردور "نجم المباراة" خطأ دفاعيا ليخطف الكرة وينفرد ويسدد بثقة داخل الشباك بالدقيقة 73.

وأضاف لؤي عمران الهدف الثالث لشباب الأردن، حيث استثمر الكرة الرأسية المحولة من الريالات ليكملها في الشباك بالدقيقة 89.

وفي الدقيقة 90+2، تعرض لؤي عمران لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها حكم المباراة ضربة جزاء، نفذها اللاعب نفسه بنجاح لتنتهي المباراة بفوز شباب الأردن (4-1).

وبهذا الفوز تقدم شباب الأردن للمركز التاسع برصيد 13 نقطة، وبقي الصريح ثامنا برصيد 14 نقطة.