يحدث في فلسطين..مناشدة عاجلة للرئيس عباس من محاضرة في "بوليتيكنيك الخليل"

الخليل/سما/ من صفحة المحاضرة على الفيسبوك /

مناشدة لفخامة الرئيس محمود عباس(أبومازن) حفظه الله ورعاه ولدولة رئيسم مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتية حفظه الله وللنائب العام المستشار أكرم الخطيب حفظه الله ولقاضي القضاة محمود الهباش المحترم ولواء مدير عام مركز الشرطة حازم عطا الله حفظه الله تحيةطيبة وبعد

أنا المواطنة ورود اسحق عرابي أبوهيكل ،من سكان مدينة الخليل وأعمل محاضرة في جامعة بوليتكنك فلسطين أود إعلامكم بأنه في تاريخ 29/10/2020 يوم الخميس مساء الساعة السادسة وفي طريق العمارة مقابل مشغل نمر شاهين ومنزل أخي عادل أبوهيكل حيث كنت أستقل سيارتي من نوع بولو بني حيث كان معي في السيارة أطفالي وأسمائهم ("محمد فايز"رأفت فايز الجعبري ومارية رأفت فايز الجعبري) قامت سيارة بيضاء بمعارضة سيارتي وثم ترجل منها شخصان ملثمان بفتح أبواب السيارة والتهجم علي بالدبسات وأيديهم وأرجلهم وسرقة شنطتي بما تحتويه من موبايل ايفون وايباد ومبلغ مالي ووثائق رسمية ،وسحب أطفالي من المركبة قمت بالتمسك بطفلي محمد فايز ومارية فقاموا بسحبي معهم الى سيارتهم البيضاء وضربي ضربا مبرحا بالدبسات على ذراعي ويدي وشاهدت والد الأطفال معهم في السيارة ومن تم ادخال الاطفال الى السيارة وقالوا لهم احنا أهلكوا بدنا نوديكو لبابا والاطفال يبكون ماما ماما فقد تم أخدهم عنوة وتحت الإكراه وصرخ الاطفال من قساوة المشهد وقام الخاطفون بتشغيل السيارة وانا امسك بأطفالي ، وقاموا بضربي على كلتا يدي لأترك اطفالي تلك اليدين التي قامتا بتربية التوأم كل تلك السنون ،،

ومن ثم قامت السيارة بدهسي وأيضا خبطت بي سيارة أخرى قادمة بالاتجاه المعاكس وقمت بالصراخ أولادي انخطفوا خطفهم أبوهم واجتمع الناس حولي والشرطة وتم نقلي الى المستشفى الاهلي أناشدكم بأخذ حقي من المجرمين وكل من أوعز لهم وكل من كان معهم الذين تسببوا بايذائي والإضرار بصحتي وبرجوع أطفالي محمد فايز ومارية إلى حضني الدافئ فهم هوائي الذي أتنفسه وهم وتين القلب وغذاء الروح