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ملخص أهداف مباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي 2020

السبت 07 نوفمبر 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

حقق الأهلي فوزا مهما على حساب العين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت على استاد مدينة الملك سعود الرياضية اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الأهلي اليوم، السوري عمر السومة (هاتريك) في الدقائق (19، 20، 39) تواليا، صامويل أوسو (65)، بينما أحرز ثلاثية العين، سفير تايدر (25) من ركلة جزاء، حسن علي الحربي (44)، أمادو موتاري (45).

وتعتبر هذه المواجهة التاريخية الثانية بين الفريقين، حيث كان الملعب الرديف بمدية الملك عبدالله الرياضية قد استضاف اللقاء الأول العام الجاري وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر الهلال، فيما بقي العين في المركز السادس عشر والأخير دون أي رصيد من النقاط.

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