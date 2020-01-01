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أبناء ترامب يهاجمون الحزب الجمهوري: " ناخبونا لن ينسوها لكم أيها النعاج"

السبت 07 نوفمبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبناء ترامب يهاجمون الحزب الجمهوري: " ناخبونا لن ينسوها لكم أيها النعاج"



وكالات

هاجم أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد وإريك الحزب الجمهوري معتبرين أن موقف أعضائه كان ضعيفا تجاه دعم الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة "بي بي سي" أن نجلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقدا قادة الحزب الجمهوري لعدم دعم والدهم في الانتخابات بشكل كاف.

وأشارت إلى أن النجل الأكبر لترامب، دونالد الابن، اعتبر أن الحزب الجمهوري أظهر موقفا ضعيفا تجاه دعم الرئيس الأمريكي في سعيه للفوز في الانتخابات، بينما قال أخوه إريك "ناخبونا لن ينسوا هذا لكم أيتها النعاج".

ولفتت الوكالة أن هذه التصريحات تعبر عن نزاع يعكس حجم الفجوة بين ترامب والحزب الجمهوري الذي يمثله في سباق الرئاسة.

ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن ويبدو قريبا من حسم المعركة.

بدورها كشفت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الجمعة، عن تخبط وضياع كبير في صفوف الحزب الجمهوري، وذلك بعد الاتهامات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بشأن عمليات التزوير في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي الذي قال إن "خطاب الرئيس أزعجني جدا لأنه أدلى بمزاعم خطيرة للغاية من دون تقديم أي دليل". ومضيفا "لا علم لي بأي عملية غش كبيرة".

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