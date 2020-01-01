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غزة : إنقاذ حياة طفل توقف قلبه لـ 15 دقيقة

السبت 07 نوفمبر 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : إنقاذ حياة طفل توقف قلبه لـ 15 دقيقة



غزة / سما /

تمكنت طواقم مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة، من إنقاذ حياة طفل توقف قلبه 15 دقيقة، بسبب سقوطه على سطح مبلل بالماء وموصل للتيار الكهربائي، وذلك بعمل إنعاش قلب لمدة 25 دقيقة.

وقال رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة الدكتور زياد المصري، إن الطفل (م . ع) البالغ من العمر 4 أعوام، وصل للمستشفى في وضع ثابت نسبيًا بعد إنعاش القلب والتنفس، وتم فورًا وصله بالأجهزة للمراقبة والتنفس الصناعي والمحلول الوريدي وبدء علاجات منع استسقاء الدماغ وتلفه، بسبب وضعه الحرج وإمكانية تلف الدماغ.

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع الأهل وتهدئتهم، وبعد المتابعة الطبية والتمريضية الدقيقة وبخطة واضحة مدعمة بأسس علمية وخبرة متراكمة، وكما هو متبع بعد 72 ساعة تم بدء فطام المريض عن جهاز التنفس وتخفيف العلاجات، وبدأ بعدها الطفل يفتح عينيه ويحرك أطرافه والنتائج تشير إلى التعافي. بحسب بيان للمشفى.

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