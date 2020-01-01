رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم السبت، اقتراب بايدن لأعتاب البيت الأبيض، وإدانات هدم الاحتلال لمساكن المواطنين في "حمصة البقيعة".

كما تناولت في عناوينها تعليق الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في الـ26 من الشهر الجاري.

وفيما يلي أبرز العناوين :

"الحياة الجديدة":

الأردن وبريطانيا أدانا هدم الاحتلال مساكن المواطنين في التجمع- رؤساء بعثات وممثلو الإتحاد الأوروبي يطلعون على الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال في تجمع خمص البقيعة.

مستوطنون اقتحموا الموقع الأثري في سبسطية- إصابات برصاص الاحتلال الحي وحالات اختناق في الخليل وكفر قدوم وبيت دجن.

الأسير ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 الجاري.

الأسيرات في سجن "الدامون" يهددن بخطوات تصعيدية.

بايدن على مسافة قصيرة من البيت الأبيض.

جمهوريون يبتعدون عن ترامب بسبب اتهاماته حول عمليات التزوير الانتخابية.

محللان إسرائيليان: فوز بايدن يدخل نتنياهو في أزمة.

تواصل الاحتجاجات ضد نتنياهو.

عمر زين: إعلان بومبيو إدراج إسرائيل على جوازات السفر الأميركية باطل وفق القانون الدولي.

3 وفيات و681 إصابة ب "كورونا".

67 وفاة ب "كورونا " في الاردن و17 في لبنان وحصيلة إصابات قياسية بأمريكيا.

أجواء غائمة اليوم.. وأمطار مساء الغد.

"صحيفة الأيام":

الأسير الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد موافقة الاحتلال على إطلاق سراحه.

الانتخابات الأمريكية: بايدن على أعتاب النصر ويعزز تقدمه وترامب يتعهد بمواصلة التحدي.

الجمهوريون يطالبون المحكمة العليا بوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا.

الأسيرات في "الدامون" يهددن بخطوات تصعيدية.

إصابة خمسة شبان بالرصاص وعشرات برضوض خلال قمع مسيرات وتصدي المواطنين لاقتحامات.

الاحتلال يمنع الاف المصلين من اداء الصلاة بالمسجد الاقصى.

بعد هدم الاحتلال 76 مبنى في التجمع- دبلوماسيو أوروبا يزورون حمصة البقيعة ويجددون دعوة اسرائيل لوقف عمليات الهدم.

الاردن يدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في "حمصة البقيعة".

الوباء: 3 وفيات ورصد 681 إصابة جديدة.

- 3 إصابات بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية ببولندا.

" صحيفة القدس":

بايدن على أعتاب البيت الأبيض.

"أهدي انتصاري لشعبي ولأحرار العالم"- الأسير الأخرس يعلق إضرابه إثر اتفاق بعدم تجديد اعتقاله الاداري.

ممثلو دول الإتحاد الاوروبي ورؤساء بعثات يزورون تجمع حمصة- البقيعة.

بريطانيا: هدم التجمع يقوض عملية السلام. متطوعون يؤمون التجمع لترميم ما دمره الاحتلال.

مئات المستوطنين اقتحموا بحماية الجيش الموقع الأثري في سبسطية مجددا.

إصابات برصاص الاحتلال الحي والمعدني خلال مسيرات ضد الاستيطان ومواجهات في عدة مواقع.

الاحتلال يمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى لأداء صلاة الجمعة.

3وفيات و681 إصابة جديدة بكورونا و895 حالة تعاف في الضفة والقطاع.

النساء الفلسطينيات.. ضحايا لأزمات عديدة آخرها "كورونا".

1,246,531 وفاة وأكثر من 49,5 مليون إصابة بكورونا عالميا.

5 وفيات و539 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل.

صعوبات في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية.