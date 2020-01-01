  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يعمق الفارق مع ترامب في جورجيا

السبت 07 نوفمبر 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعمق الفارق مع ترامب في جورجيا



واشنطن/سما/

عمّق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، السبت، الفارق بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية جورجيا، مع اقتراب ساعة الحسم في النتخابات الرئاسية الأميركية.


ويتقدم جو بايدن حاليا على ترامب في ولاية جورجيا بـ7248 صوتا، وذلك بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات في الولاية التي تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وفق ما ذكر مركز إديسون للأبحاث.

وقبل ساعات فقط كان بايدن متقدما على ترامب في ولاية جورجيا، التي لم ينته فيها عد الأصوات بعد، بـ4 آلاف و430 صوتا.


وتعد جورجيا واحدة من الولايات الحاسمة في السباق الانتخابي بين بايدن وترامب، إلى جانب ولايات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا.

وتشير آخر النتائج إلى تفوق بايدن في هذه الولايات الأربع مع وصول فرز الأصوات إلى مراحله الأخيرة، إلا أن عد الأصوات لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن، الجمعة، إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تزايد تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في الولايات الحاسمة، على الرغم من إحجام شبكات التلفزيون عن إعلانه الفائز مع استمرار فرز الأصوات.

وقال بايدن: "الأرقام تخبرنا ... إنها قصة واضحة ومقنعة: سنفوز بهذا السباق"، مضيفا أنه هو ونائبته كامالا هاريس التقيا بالفعل مع خبراء مع استعدادهما لدخول البيت الأبيض.

#جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #ولاية جورجيا #الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 #المجمع الانتخابي #مركز اديسون للابحاث #ولاية بنسلفانيا #ولاية أريزونا #ولاية نيفادا #البيت الأبيض

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. سبب وفاة الشيخ نورين محمد صديق في السودان

شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

من هو الشيخ نورين محمد صديق السيرة الذاتية (فيديو)

غزة: تحذير خطير من "الصحة"حول فيروس كورونا

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8 (شاهد)

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: توجه لإعادة فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا.. وخطاب لبايدن فجرًا

"حفيد أبو يوسف النجار".. خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

تحضيرًا لمخططات الضم .. عمليات هدم وتطهير عرقي واسعة بالأغوار الشمالية

مستشار وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في غزة صعبة وسيئة جداً وبين الحالات الحرجة شباب وغير مرضى

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و203 حالة تعافٍ

بايدن

بايدن واثق من الفوز و يكشف عن طموحاته وخططه

ترامب

حملة بايدن: ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة