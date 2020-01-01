الصالحي: ازاحة ترامب في مصلحة العالم باسره

رام الله / سما /

قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني إن انتصار الاسير ماهر الاخرس على سجانيه علامة فخر اضافية في سجل كفاح شعبنا وحركتنا الاسيرة.

وحول الانتخابات الامريكية، أكد أن ازاحة ترامب عن رئاسة الولايات المتحدة في مصلحة العالم باسره، وهذا لا يعني بالضرورة بناء اية اوهام على بايدن فيما يخص قضية شعبنا فقد كان ايضا نائبا لاوباما ولم يحققا اي شيء.

وأشار الصالحي الى أن لغة الاتهامات والتهديدات التي حملها بيان الائتلاف الشبابي ضد عدد من شخصيات العمل الاهلي غير مقبولة ولا يجيزها الموقف الصحيح بعدم التوقيع على عقود التمويل الاوروبي، فصحة الموقف يجب ان لا تضيع في خطا الاسلوب.

وبين أن حزب الشعب منذ البداية دعا الى عدم التوقيع وايضا الى عدم التخوين ولكن ادارة حوار داخلي موحد لا بد منه لمواجهة الموقف الاوروبي الخاطئ بهذا الشان.