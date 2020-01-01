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مستشار وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في غزة صعبة وسيئة جداً وبين الحالات الحرجة شباب وغير مرضى

السبت 07 نوفمبر 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في غزة صعبة وسيئة جداً وبين الحالات الحرجة شباب وغير مرضى



غزة / سما /

قال فتحي ابو وردة مستشار وزيرة الصحة بغزة  ان الحالة الوبائية في قطاع غزة صعبة وسيئة جداً ، وخاصة ان المنحى الوبائي في ارتفاع ، مشيراً الى ان تم تسجيل بالأمس 259 حالة وهي حالات كبيرة مقارنة بعدد الفحوصات التي تم أخدها .

وقال أبو وردة في  تصريحات لصوت فلسطين اليوم السبت , ان عدد الحالات النشطة في القطاع تبلغ 2908 ،  وحالات الوفاة 37 حالة ، في حين تبلغ أعداد الحالات الحرجة والمتوسطة المتواجدة في المستشفى الاوروبي 20_60 حالة بعد كان كانت تسجل من 6_10 حالات .

واوضح أبو وردة ان المثير للقلق ان عدد من الحالات الحرجة من ذوي الاعمار الصغيرة ، وليسوا من ذوي الامراض المزمنة ، أو أي امراض اخرى سوى انهم مصابون بفيروس كورونا ، معتبراً انه تم التحذير سابقاً من خطر الوباء وانه لا يستثني احد ، ولابد ان يحافظ المواطن على نفسه وذويه.

واشار ابو وردة انه ونظراً ولزيادة الحالات فإن تم تجهيز كافة أقسام مستشفى الاوروبي لاستقبال مرضى كورونا هي معدة ومجهزة  ، مشيراً الى انه تم تجهيز قسم خاص في كافة المستشفيات .

وبين ان وضع  قطاع غزة مختلف  عن كافة المحافظات من حيث الكثافة السكانية والوضع الاقتصادي ، موضحاً ان المسحات شحيحة ولكن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تحاول تغطية أي نقص .

#وزيرة الصحة #مسشتار #غزة #فيروس كورونا

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