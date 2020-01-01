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كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز حاجز الـ49 مليون

السبت 07 نوفمبر 2020 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز حاجز الـ49 مليون



وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ49 مليونا.

ووفق معطيات موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس فقد بلغ عدد المصابين بكورونا في العالم 49 مليونا و122 ألفا و214.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بـ9 ملايين و926 ألفا و637 إصابة، تليها الهند بـ8 ملايين و411 ألفا و724، ثم البرازيل بـ5 ملايين و614 ألفا و258.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وبريطانيا وكولومبيا، والمكسيك.

وبحسب الموقع، أدى الفيروس حتى ظهر الجمعة إلى وفاة مليون و241 ألفا و143 شخصًا، في حين تعافى 35 مليونا و38 ألفا و682 مريضًا.

#فيروس كورونا #اصابات

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