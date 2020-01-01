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الشرطة الأمريكية توقف رجلا هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز بايدن

السبت 07 نوفمبر 2020 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الأمريكية توقف رجلا هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز بايدن



وكالات

احتجزت وحدة مكافحة الإرهاب في لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة رجلا هدد بتنفيذ عملية قتل جماعية إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.


وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز." نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الموقوف نشر تهديدات بالقتل الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل "مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هولاء الديمقراطيين".

وفي وقت سابق، أعلن جو بايدن عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الئاسي.

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