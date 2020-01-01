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"واشنطن بوست": مقربون من ترامب يقدمون له نصيحة

السبت 07 نوفمبر 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست": مقربون من ترامب يقدمون له نصيحة



وكالات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينصحونه بالاستعداد لاحتمال خسارته الانتخابات، مع أن الخطاب التقليدي للاعتراف بالهزيمة لا يجري إعداده حاليا.

وحسبما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، فإن مستشاري ترامب يبحثون معه على مدى اليومين الأخيرين إمكانية خسارته الانتخابات والتحركات الممكنة في حال حصول ذلك فعلا.


ورجحت "واشنطن بوست" أن ترامب في حال هزيمته، لن يعترف بها بالشكل التقليدي، حيث ذكر أحد موظفي حملته الانتخابية أن موضوع التحضير للخطاب بهذا الخصوص لم يطرح للنقاش.

وتابعت الصحيفة: "حسب هؤلاء (مصادر التقرير)، فإنهم يتوقعون أن يستمر ترامب حتى إذا خسر، في الادعاء الذي لا أساس له، والذي يردده منذ عدة أيام، أن الفوز الانتخابي قد سرق منه".

وفقا لمعلومات "واشنطن بوست"، فإن محيط ترامب منقسم حاليا إلى معسكرين، حيث يعتقد أفراد عائلة ترامب أنه لا يزال بإمكانه الفوز وعليه مواصلة السعي لتحقيق النصر.

أما أعضاء المعسكر الآخر الأكبر عددا الذي يضم مجموعة من مستشاري الرئيس وقيادات الحزب الجمهوري، فهم مقتنعون بخسارة الانتخابات.

لم يتم بعد تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية بشكل نهائي، لكن الإحصاءات المتوفرة تفيذ بأن منافس ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح على وشك الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي ما سيضمن له الفوز بمنصب الرئاسة.

#واشنطن بوست #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #الحزب الجمهوري #الحزب الديمقراطي

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