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لجان المقاومة: تبارك للأسير الأخرس انتصاره على السجان الإسرائيلي

السبت 07 نوفمبر 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

باركت لجان المقاومة في فلسطين انتصار الأسير ماهر الأخرس على السجان الإسرائيلي بعد صموده وخوضه إضرابا عن الطعام لمدة "103" يوم.

وأضافت في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، "استطاع الأسير الأخرس أن يهزم هذا السجان الإسرائيلي بإرادته وإصراره وعزيمته وصموده ويسجل في صفحات التاريخ الفلسطيني عزا ومجدا ونصرا جديدا.


وأكدت أن هذا الانتصار الكبير الذي حققه الأسير الأخرس بصموده وأمعائه الخاوية يثبت من جديد أن إرادة المقاومة والتحدي والصمود والثبات على المبادئ هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر على هذا الاحتلال الإسرائيلي وكسر عنجهيته وجبروته.


وشددت على هذا الانتصار الذي حققه الأسير الأخرس هو تواصل لانتصارات الحركة الوطنية الأسيرة على السجان الإسرائيلي.


ودعت إلى الاستمرار في فعاليات التضامن مع الأسرى الابطال في سجون الاحتلال، مؤكدة أن نصرة الأسرى هو واجب و فرض ديني ووطني وإنساني وعلى الكل الفلسطيني وضع قضيتهم على سلم أولويات قضايا الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

#لجان المقاومة #ماهر الأخرس

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