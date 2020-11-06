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أول تعليق على أنباء وفاة الفنانة المصرية نشوى مصطفى بسبب "كورونا"

السبت 07 نوفمبر 2020 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق على أنباء وفاة الفنانة المصرية نشوى مصطفى بسبب "كورونا"



وكالات

علق مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، على الأنباء التي ترددت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن وفاة الفنانة نشوى مصطفى.

وقال الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في منشور عبر "فيسبوك"، "نشوى مصطفى بخير ومفيش أي حاجة، وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هي نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة.. نشوى زي الفل بإذن الله".

نشوى مصطفى بخير ومافيش اى حاجه وهتقوم بالسلامه ان شاءالله خلال أيام وبلاش اشاعات كاذبه المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابه المهن التمثيليه وغير هذا كذب من ناس مغرضه نشوى زى الفل باذن الله

Posted by Ehab Fahmy on Friday, November 6, 2020


وكشفت الفنانة نشوى مصطفى، مستجدات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة معاناتها من ألم شديد جراء الإصابة. وقالت، في مداخلة هاتفية، على القناة الأولى المصرية، إنها علمت بنبأ إصابتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد شعورها بأعراض من يوم الخميس السابق له، بعد أن ظنت أنها تعاني من الإنفلونزا.

وأكدت أنها "أصيبت بفيروس كورونا على الرغم من عدم حضورها أية تجمعات"، معقبة: "أنا مرحتش مهرجان الجونة، أنا كل اللي روحته السوبر ماركت وسوق الخضار". وأشارت إلى حرصها على تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في البداية، قبل إهمالها في تطبيقها الفترة الأخيرة.

#نشوى مصطفى #مجلس نقابة المهن التمثيلية #مصر #الانفلونزا #فيروس كورونا #مهرجان الجونة

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